Homem morre após salto de base jump da Pedra da Gávea, no Rio

Jorge Luiz Dias Spanner, ex-surfista, morreu após pular de base jump da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (20), e o corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, com auxílio de uma aeronave.

De acordo com a corporação, Jorge caiu em um "local de difícil acesso". No entanto, os Bombeiros não informaram as circunstâncias da morte e nem quem acionou o socorro. As informações são do Uol.

O ex-surfista tinha 37 anos e costumava realizar saltos de base jump, e fazia publicações do conteúdo nas redes sociais.

No surfe, ele chegou a competir em eventos profissionais. Spanner venceu, inclusive, a etapa de São João da Barra (RJ) do Grussaí Pro Surf em 2012, que é parte do circuito estadual do Rio de Janeiro.