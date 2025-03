Empresário mata namorada com 29 facadas em Goiás e liga para familiares: 'Fiz besteira'

Um empresário matou a namorada a facadas em Goianésia, em Goiás, e ligou para a família dizendo que fez uma 'besteira'. A vítima, Leila Portilho, tinha 51 anos e também era empresária. As informações são do g1.

Segundo a delegada responsável pelo caso, o empresário Gilvan Vieira de Oliveira matou a companheira com 29 facadas. Ele tirou a própria vida após cometer o crime.

O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (10). “Diante dessa ligação, a família foi até o local. Foi a própria família que encontrou eles e que também chamou os bombeiros para o socorro”, disse a delegada Ana Carolina Pedrotti.

Uma testemunha trocou mensagens com Leila um dia antes da morte e a vítima disse que queria terminar o relacionamento. Familiares devem ser ouvidos pela polícia nos próximos dias.

As investigações apontam que o casal namorava há cerca de um ano e morava junto há dois meses. Os dois compartilhavam fotos e momentos juntos nas redes sociais.

DONA DE LOJA DE COSMÉTICOS

A vítima foi resgatada ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ela foi atingida com 29 facadas nas regiões do tórax, abdômen e membros e teve perda significativa de sangue e fluidos.

Leila foi descrita por amigos e familiares como uma 'mulher gentil, amada e trabalhadora'. Ela era dona de uma loja de cosméticos e deixou dois filhos.

O caso será analisado no Poder Judiciário nos próximos dias e, devido à morte do autor do crime, deve ser arquivado.