Americano de 34 anos que estava desaparecido é encontrado morto no Rio de Janeiro

O corpo do cidadão americano Sam Louis Blinder, de 34 anos, foi identificado pela família nessa sexta-feira (14), no Instituto Médico-Legal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Blinder estava desaparecido desde o dia 7 de março, após ter sido atropelado na Rodovia Washington Luiz. As informações são do G1.

Veja também País Idosos são internados com sinais de envenenamento após tomarem café feito pelo filho em SP País Caso Clara Maria: saiba quem era a jovem morta por cobrar dívida de R$ 400 e o que se sabe sobre o crime

O corpo foi reconhecido pela irmã dele. O americano, residente em Nova York, havia viajado ao Brasil para visitar sua avó, em Sorocaba, São Paulo, e aproveitou para passar o Carnaval no Rio de Janeiro.

Ele pretendia voltar para Sorocaba no dia 9 de março.

Americano foi visto pela última vez no Vidigal

Legenda: Sam Louis Blinder tinha apenas 34 anos Foto: Reprodução / Redes Sociais

Blinder foi visto pela última vez em um bar no Vidigal, na noite de 7 de março, segundo relatos de amigos e parentes. No local, ele chegou a enviar um vídeo para a mãe.

Na madrugada seguinte, em 8 de março, ele foi avistado na região do Alto da Gávea. O desaparecimento era investigado pela Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat).

Circunstância do atropelamento é investigada

O atropelamento ocorreu na noite de 8 de março, com as circunstâncias ainda sob investigação. Após o incidente, o americano foi encaminhado ao Hospital Adão Pereira Nunes pela concessionária responsável pela administração da rodovia.

Ao dar entrada no hospital, seu estado de saúde era considerado gravíssimo, necessitando de intervenção cirúrgica imediata. Embora tenha sofrido uma parada cardiorrespiratória, a equipe médica conseguiu reverter a situação.

Contudo, Blinder não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã do dia 9 de março. Até o momento, não há informações sobre se o motorista envolvido no acidente prestou socorro à vítima.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.