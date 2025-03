Morre Salomão Esper, ícone do radiojornalismo brasileiro, aos 95 anos

O jornalista e radialista Salomão Esper morreu neste domingo (16), aos 95 anos, em São Paulo. Ele ficou conhecido por apresentar o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, por mais de 40 anos. As informações são do portal Metrópoles.

A causa da morte de Salomão não foi divulgada. O corpo do radialista será velado na tarde deste domingo, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo.

O Grupo Bandeirantes lamentou a morte de Salomão Esper, em nota: "É com imenso pesar que o Grupo Bandeirantes recebe a notícia do falecimento do jornalista, radialista e advogado Salomão Ésper, um dos grandes ícones do radiojornalismo brasileiro, aos 95 anos".

Com mais de sete décadas de carreira, ele dedicou 57 anos à Rádio Bandeirantes, onde ancorou o Jornal Gente de 1978 a 2019 ao lado de José Paulo de Andrade. Também atou na TV Bandeirantes de 1970 a 1977 no telejornal Titulares da Notícia”. Grupo Bandeirantes Em nota

Segundo o Grupo Bandeirantes, Salomão era viúvo, pai de três filhos e avô de três netos. "Nossa homenagem a Salomão Ésper e nossos sinceros sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho por essa grande perda", completa.

Veja também País Fotógrafo Victor Hugo Cecatto, que trabalhou com Lulu Santos, morre em acidente na véspera de inaugurar exposição País Jornalista Celso Freitas encerra contrato com Record e deixa emissora após 21 anos

Outros trabalhos na rádio e na TV

De família síria, Salomão Ésper nasceu no Município de Santa Rita do Passa Quatro, no interior paulista, no dia 26 de outubro de 1929. Ele começou como locutor na Rádio Cruzeiro do Sul, em 1948.

Quatro anos depois, Salomão foi para a Rádio América - que pertencia ao Grupo Bandeirantes - onde ocupou o cargo de superintendente por vários anos.

O jornalista também trabalhou nas TVs Bandeirantes e Cultura, além de ter feito uma participação especial no capítulo final da novela “O Profeta”, exibida pela extinta TV Tupi entre 1977 e 1978.