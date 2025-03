Turista gaúcho sofre infarto e morre durante visita ao Cristo Redentor no Rio; acesso foi fechado

Um turista gaúcho morreu nas escadarias do Cristo Redentor, na manhã do último domingo (16), após passar mal. Conforme o jornal O GLOBO, o homem identificado como Jorge Alex Duarte, de 54 anos, teve um infarto fulminante. Ele tinha histórico de hipertensão e diabete.

Ele passou mal aproximadamente às 7h39, mas não havia profissional de saúde no posto médico do Trem do Corcovado. O Santuário do Cristo Redentor declarou, em nota, que o Samu chegou a ser acionado e chegou às 8h13, mas o homem já havia morrido.

Devido ao incidente, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do Rio de Janeiro interditou por tempo indeterminado, na manhã desta segunda-feira (17), o trem que dá acesso ao Cristo Redentor. Os demais acessos seguem funcionando.

A decisão considerou a informação de que o posto começa a funcionar a partir das 9h e fecha às 17h. Porém, o monumento é aberto para visitas entre 7h e 19h.

Familiar critica atendimento médico

A nora da vítima, Melissa Schiwe, criticou o socorro prestado ao Jorge. "Não havia nem ambulância no parque e nem atendimento de urgência", declarou. De acordo com o Uol, ela classificou a equipe como "despreparada".

No momento do mal-estar da vítima, Melissa, que é enfermeira, precisou ensinar aos funcionários como realizar compressão cardíaca.

O ICMBio/Parque Nacional da Tijuca informou, em nota, que o atendimento médico é responsabilidade do Trem do Corcovado.

"Informamos que a manutenção e o pleno funcionamento do Posto de Primeiros Socorros no Alto do Corcovado é de responsabilidade da empresa concessionária Trem do Corcovado, conforme previsto no contrato fiscalizado pelo Instituto Chico Mendes. Diante do ocorrido, será aberta uma apuração para verificar as circunstâncias dessa triste fatalidade". ICMBio/Parque Nacional da Tijuca Nota oficial

Já o Trem do Corcovado citou a presença do posto de enfermaria, acrescentando que os profissionais recebem treinamento para atuarem em atenção aos primeiros socorros.

A nota do Trem do Corcovado apontou ainda que o turista foi atendido por profissionais, mas, no caso dele, "não houve possibilidade alguma de salvamento, apesar de os socorristas chegarem com o desfibrilador no mesmo instante e, em seguida, o Samu".