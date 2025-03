Mulher é presa por colocar fogo em apartamento do ex-namorado em Copacabana, no Rio de Janeiro

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) por suspeita de atear fogo no apartamento do ex-namorado, em Copacabana, no último sábado (15). Ninguém ficou ferido. As informações são do jornal O Globo.

Conforme a publicação, Rayane Aragão Pereira teria invadido o imóvel, na Rua Leopoldo Miguez, e iniciado o incêndio após uma discussão entre o proprietário - com quem ela teve um relacionamento amoroso - e outra mulher.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro chegou ao local por volta de 16h40 do último sábado. Segundo a Corporação, as chamas atingiram um quarto do terceiro andar do edifício e não houve vítimas.

A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência e conseguiu deter a suspeita, na noite do sábado. A jovem foi presa em flagrante e levada ao 12º DP (Copacabana), da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ).