Que horas começa 'Volta por Cima'? Veja o resumo da novela deste sábado (15)

A novela 'Volta por Cima' deste sábado (15) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Roxelle aceita se casar com Gerson.

Resumo completo de 'Volta por Cima' deste sábado

Roxelle aceita se casar com Gerson. Madalena termina seu relacionamento com Matias. Jão descobre uma discrepância na folha de pagamento dos funcionários da viação. Yuki confessa a Silvia que pode estar se envolvendo com Sebastian. Gerson confirma a Marco suas verdadeiras intenções com o seu casamento com Roxelle.

Jin conversa com Ha-Yun e Tati sobre sua nova carreira. Zezito mostra para Gerson as fotos de Sebastian com Yuki. Jão se aconselha com um especialista sobre o caso de sua empresa. Osmar transfere o valor que deve a Doralice, e avisa a Madalena que Jão não é o pai do filho que Cacá está esperando.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.