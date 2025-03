Pesquisa mostra ranking de maiores torcidas do Brasil; veja posições de Ceará e Fortaleza

Uma nova pesquisa apontou que o Flamengo segue na liderança das maiores torcidas do Brasil. O material é do portal financeiro InfoMoney, produzido pela TM20 Branding e Brazil Panels, com um novo parâmetro também para o futebol nordestino, em uma edição inédita com cinco times da região de Série A pela primeira vez na história.

O conteúdo foi divulgado pelo ge. No escopo nacional, com pessoas das classes A, B, C, D e E, o estudo ressalta que os flamenguistas representam 24,8% do total. O índice é superior ao divulgado pelo DataFolha em novembro, por exemplo, que tinha os rubro-negros como líderes, mas com 19%.

O vice-líder é o Corinthians, com 19,4%, também acompanhando uma tendência histórica no país. No recorte nordestino, o Sport é o 11º, com 2,7%, seguido pelo Bahia, que registrou 2,5%. Os demais do Nordeste citados na lista são: Vitória-BA (14º - 1,9%), Ceará (15º - 1,6%) e o Fortaleza (16º - 1,4%).

A pesquisa ocorreu entre 6 e 20 de fevereiro, nas cinco regiões. A margem de erro é de 2 pontos.

Maiores torcidas do futebol brasileiro em 2025