Rodovia Anchieta, em São Paulo, tem interdição após carreta derrubar passarela

Centenas de motoristas que trafegam com destino ao litoral de São Paulo enfrentam quilômetros de congestionamento no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), nesta sexta-feira (14). Isso porque a rodovia Via Anchieta ficou quase 12 horas totalmente bloqueada após uma carreta bater e derrubar uma passarela de pedestres na altura de Cubatão (SP).

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 52 na noite de quinta-feira (13). As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram os escombros da passarela espalhados pela via.

Veja também País Vendedor ambulante é morto em operação policial no Complexo do Chapadão, no RJ, e moradores protestam com barricadas País Casal é preso em Cuiabá (MT) suspeito de matar adolescente grávida e raptar o bebê

Conforme a Ecovias, concessionária responsável pela via, por conta do acidente, do km 31,0 ao km 54,0 o trânsito está congestionado. A ocorrência também impactou do km 54,0 ao km 40. A liberação pode ocorrer por volta das 12h desta sexta.

Legenda: Os veículos que estavam represados na serra e acima do km 40 começarão a descer aos poucos em direção ao litoral. Foto: Divulgação/Ecovias

Ao jornal Folha de São Paulo, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artestp) afirmou que a pista norte da Anchieta já foi liberada no local do acidente.

Já a pista sul ainda não tem previsão de liberação. Há um guindaste no local para execução dos trabalhos, mas, não há uma previsão de liberação, segundo a agência.