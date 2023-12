Mãe de vítima do ataque a creche em Blumenau morre de câncer oito meses após filho

Carina Marchesini confirmou, na noite de quarta-feira (20), a morte da companheira Samira Barbosa. As duas eram mães de Enzo Marchesini Barbosa, morto em ataque à creche em Blumenau. O falecimento da enfermeira, de 30 anos, ocorre oito meses após a trágica morte do filho do casal.

Legenda: A morte de Samira Barbosa foi confirmada nas redes sociais da esposa Foto: Reprodução/Instagram/cahmarchesini

"Hoje o céu ganha mais uma estrela, meus dois anjos, eu sou eternamente grata pelo tempo que passamos juntos", escreveu Carina. O casal adotou o menino, dois anos antes do crime na creche.

A mulher ainda contou que não haverá velório, apenas uma cerimônia privada de despedida e cremação. "Passamos os últimos dias nos despendido. Passei por um velório há poucos meses e é muita dor", disse a esposa.

Nas redes sociais, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) disse lamentar a morte de Samira, que atuou por 10 anos na instituição.

"O Hemosc deseja força e que o tempo conforte a família e amigos neste momento. Nossos sinceros sentimentos", afirmou, em nota.

Ataque em creche de Blumenal

Quatro crianças foram mortas durante ataque a uma creche particular, em Blumenau, em Santa Catarina, em 5 de abril dest.

As vítimas foram: Enzo Marchesin Barbosa, de 4 anos; Bernado Pabst da Cunha, de 4 anos; Bernado Cunha Machado, de 5 anos; e Larissa Maia Toldo, 7 anos.

Outras cinco crianças ficaram feridas. Um homem de 25 anos, que atacou a instituição particular foi preso.