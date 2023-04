Ataque a creche em Blumenau: veja o que se sabe até agora sobre o caso

Na manhã desta quarta-feira (5), um homem invadiu uma creche particular em Blumenau, Santa Catarina, e matou quatro crianças — outras cinco ficaram feridas. Depois do ataque, que aconteceu enquanto as vítimas estavam no parquinho, ele fugiu do local, se deslocou de motocicleta para o Batalhão da Polícia Militar, se entregou e foi preso.

As crianças foram golpeadas com uma machadinha, única arma que o criminoso levou para o ataque, pelo que se sabe até o momento. As que morreram tinham idades entre 4 e 7 anos. As feridas foram levadas em ambulâncias para um hospital da cidade, exceto uma, que os pais só identificaram os ferimentos depois que a levaram da escola para casa.

Preso em flagrante, o assassino deve responder ao menos por oito crimes, sendo quatro homicídios triplamente qualificados e quatro tentativas de homicídios triplamente qualificados. Ele tem 25 anos de idade e é natural de Salto do Lontra, no Paraná.

Como está a investigação?

Os policiais locais tratam o caso como "isolado", mas ainda o apuram. Os investigadores pediram ainda nesta quarta a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos do criminoso e devem fazer uma análise do perfil psicológico dele. Além disso, a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática tenta descobrir se o crime foi planejado online.

Onde estão as crianças feridas?

No momento, as quatro crianças feridas estão em observação no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Segundo a vice-prefeita do município, Maria Regina Soar, todas estão em salas de recuperação e a previsão é de que recebam alta em 24 horas.

O assassino tem antecedentes criminais?

Sim. O assassino tem ao menos quatro passagens anteriores pela Polícia: uma por brigar em uma boate, em 2016; uma por portar cocaína, em 2022, e duas por esfaquear o padrasto e um cachorro, em 2021 e 2022, respectivamente.