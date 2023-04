Repórter se emociona com relato de pai que perdeu filho em ataque a Creche em Blumenau

Um repórter da NSC TV, afiliada da Globo, se emocionou ao vivo ao ouvir o relato do pai que perdeu um filho assassinado no ataque a creche em Blumenau, em Santa Catarina. Com a voz embargada, Felipe Sales, chegou a pedir desculpas pela emoção.

O jornalista entrevistou o pai de Bernardo, menino que foi uma das quatro vítimas do crime: "Hoje ele chegou pela creche de manhã imitando um coelhinho. Eu e um amiguinho dele, a gente veio pulando de coelhinho. E é isso, cara, fazer valer a pena todos os momentos".

Após a entrevista, Felipe retornou já emocionado: "Falou agora ao vivo com a gente o pai do menino Bernardo bastante emocionado com a perda do filho... Eu peço perdão".

Tragédia

O ataque aconteceu no início da manhã na unidade de ensino, que é particular. Na ação, quatro crianças foram mortas, entre elas três meninos e uma menina com idades de 4 a 7 anos.

Segundo a polícia, um homem de 25 anos pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. As vítimas foram atingidas na região da cabeça.