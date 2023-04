Ataque a creche em Blumenau deixa crianças mortas nesta quarta-feira (5)

Uma creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi alvo de um ataque, na manhã desta quarta-feira (5). Informações preliminares da Polícia Militar, publicadas pelo portal g1 local, apontam que quatro crianças foram mortas e quatro ficaram feridas.

O ataque ocorreu no Centro de Educação Infantil Bom Pastor, no bairro Vila Velha. Um homem, de 25 anos, ainda não identificado pelas autoridades, invadiu a creche em uma motocicleta e atacou as crianças no local.

Segundo a polícia, ele invadiu a creche com uma machadinha, atacou as crianças e depois se entregou no Batalhão da PM. Entre as crianças mortas, estão três meninos e uma menina, com idades de 5 a 7 anos.

"A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, que tem expertise na extração de dados de telefone e computadores. A gente quer identificar se tem mais algum participante. Se mais alguém participou. Como ele tramou esse plano. Onde ele obteve informações", informou o delegado geral de polícia de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, em entrevista ao g1.

Pais, viaturas policiais e ambulâncias se destinaram ao local para acompanhar a ocorrência, enquanto todas as crianças presentes já foram retiradas.

Crianças feridas

O Hospital Santo Antônio, localizado em Blumenau, divulgou nota pontuano que recebeu quatro crianças feridas, dois meninos e duas meninas.

Até então, os quatro seguem em observação. Apesar disso, os bombeiros informam oficialmente que há apenas três feridos.

Casos recentes

No último dia 27 de março, um aluno de 13 anos invadiu a Escola Estadual Thomázia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, e tentou esfaquear alunos e professores na unidade de ensino. O atentado resultou em um aluno e três professores feridos.

Atacada pelas costas, a professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, faleceu mesmo após ser encaminhada ao hospital por conta do ocorrido.

Já no dia 29 de março, outro aluno de 13 anos entrou com diversas facas na Escola Estadual José Inocêncio da Costa, na cidade de Matão, em São Paulo, mas nenhum estudante ou funcionário ficou ferido no ataque em questão.