Professora imobilizou adolescente para salvar vítima de ataque em escola de SP; veja vídeo

Vídeo de câmeras de segurança da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, mostra o momento em que uma professora imobiliza o adolescente responsável pelo ataque a facas na unidade escolar. Ela tentava salvar outra docente. A escola paulista foi alvo na manhã desta segunda-feira (27).

Professora imobilizou adolescente para salvar vítima de ataque em escola de SP: https://t.co/TkEBNXloKK pic.twitter.com/tDuvaA2JUs — Diário do Nordeste (@diarioonline) March 27, 2023

Nas imagens, é possível ver a professora entrando na sala e vendo o aluno com o rosto coberto com uma máscara, esfaqueando a professora. A partir daí, ela vai ao encontro do adolescente e consegue imobilizá-lo. Na sequência, outra professora aparece na sala e consegue tirar a faca da mão do jovem.

Conforme o portal Uol, a professora foi identificada como Cíntia, pela Secretaria de Educação. Guilherme Derrite, titular da Segurança Pública, informou que ela está sendo ouvida pela Polícia. O Governo considerou o ato dela heroico. "Se não fosse essa ação heroica, certamente a tragédia teria sido muito maior", disse Derrite.

O responsável pelo ataque, um aluno de 13 anos do 8º ano na escola, foi contido pelos policiais e levado para a delegacia.

PROFESSORA DE 71 ANOS MORREU

A professora Elisabete Tenreiro, de 71 anos, morreu após sofrer parada cardiorrespiratória na escola. Ela recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

As outras duas professoras atacadas na escola foram socorridas para unidades hospitalares.

Em relação às crianças, inicialmente a Polícia informou que eram dois feridos a faca, mas apenas um foi atingido, no braço, e não tem estado grave. A outra criança foi socorrida em estado de choque, mas sem ferimentos.