MPRJ instaura procedimento para apurar bullying contra menina em escola no RJ

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) instaurou, nessa segunda-feira (3), procedimento administrativo para acompanhar o caso de bullying contra uma menina no Rio de Janeiro.

Vitória Fernandes dos Santos, de 11 anos, sofreu bullying por colegas na escola onde estuda, o Colégio Estadual Flávio Ribeiro de Rezende, na cidade de Natividade.

Segundo relatório entregue pelo Conselho Tutelar ao MPRJ, a vítima está bem e recebendo acompanhamento psicológico. O laudo médico aponta que a menina possui transtorno mental leve e transtorno específico do desenvolvimento de habilidades escolares. Inicialmente, foi divulgado que ela era autista.

Um vídeo do ato mostra que uma das meninas tentou puxar o cabelo de Vitória. A vítima chegou a chorar após ser atacada e ouvir das meninas "chora, neném".

Menina autista sofre bullying em escola no RJ e caso gera comoção na web: https://t.co/sX2prWl2p4 pic.twitter.com/D2r1EM3DSa — Diário do Nordeste (@diarioonline) March 31, 2023

Repercussão do caso

O caso gerou comoção nas redes sociais na última semana. Após a repercussão, o pai de uma das meninas que ofendeu Vitória publicou um vídeo de desculpas nas redes sociais. Um protesto foi realizado na frente da escola em repúdio ao bullying.

O conselho tutelar do município registrou ocorrência na polícia sobre o caso, após recomendação do MPRJ. Eventuais atos infracionais pelas adolescentes devem ser apurados.

A Secretaria de Educação do Rio de Janeiro repudiou "de forma veemente" os casos de bullying. Segundo a pasta, os envolvidos foram ouvidos pela direção da escola, com os pais.