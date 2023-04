Aluno da UFOP é investigado por golpe de mais de R$ 4 mil ao vender ingressos que não existiam

Um aluno de 26 anos da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em Minas Gerais, foi preso por vender ingressos falsos de uma formatura realizada no último sábado (1º). O suspeito teria usado o dinheiro para comprar itens pessoais, segundo reportado pelo portal g1.

O aluno era vice-presidente da comissão de formatura dos cursos de engenharia e arquitetura. As vítimas relataram ter comprado ingressos que variavam entre R$ 350 e R$ 700, que deveriam ser entregues até um dia antes da festa, o que não aconteceu.

No sábado, alunos enganados foram até a porta da casa do suspeito para protestar e a Polícia foi acionada. Aos policiais, o aluno disse que teria se desorganizado com a venda dos ingressos e ficado com parte do dinheiro.

Entre os itens pessoais comprados pelo suspeito com o arrecadado estão um terno de R$ 4 mil e passagens aéreas para a irmã que viria da Argentina para a festa. Ele disse que só teria a quantia de R$ 600,00 na conta bancária.

Suspeito foi ouvido e liberado

O suspeito foi detido e encaminhado para delegacia. Na tarde de domingo (2), ele foi ouvido e liberado. Testemunhas também prestaram depoimento sobre o caso, que segue em investigação.

Em nota enviada ao g1, a UFOP lamentou o envolvimento do aluno em atos irregulares. A instituição ressaltou que a investigação é conduzida pela Polícia Civil por se tratar de crime civil, sem ligação direta com a universidade.

A comissão organizadora da formatura disse, em comunicado nas redes sociais, que golpistas usaram o nome da equipe para a venda de ingressos falsos. As medidas legais estão sendo tomadas contra a pessoa que vendeu os convites, segundo a comissão.

"Se você foi lesado e caiu no golpe dos convites, procure imediatamente a Polícia Militar ou Polícia Civil e faça um boletim de ocorrência", orienta a comunicação.