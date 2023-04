Funcionárias da Petrobras denunciam assédio de chefes na empresa; veja relatos

Dezenas de episódios de assédio sexual foram relatados por funcionárias da Petrobras em um grupo de WhatsApp, canal em que denunciaram colegas de trabalho e superiores hierárquicos. Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, as vítimas revelaram que os crimes eram cometidos quando elas estavam embarcadas em plataformas e também em outras unidades da empresa, como o Centro de Pesquisas (Cenpes).

Entre as mensagens reveladas nesta segunda-feira (3), com relatos das vítimas e testemunhas, estão situações como partes íntimas apalpadas e tentativas forçadas de relações sexuais.

Leia relatos