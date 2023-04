Jovem que cheirou pimenta segue 'evoluindo', diz mãe

Thaís Medeiros de Oliveira, jovem de 25 anos internada após cheirar pimenta, foi registrada, nesta segunda-feira (3), fazendo sua rotina de fisioterapia durante internação na Santa Casa de Anápolis, em Goiás. Em publicação no Instagram, a mãe da trancista compartilhou uma foto em que ela aparece sentada, sendo orientada por profissionais.

Na legenda da imagem, ela explica que a filha faz fisioterapia no mínimo quatro vezes ao dia e já consegue manter a coluna firme enquanto fica sentada.

Segundo a mãe, a evolução médica de Thaís é "no tempo de Deus". "Vamos evoluindo cada dia mais até nossa menina estar 100%. É uma longa caminhada, mas estamos dispostos para cada passo com ela", escreveu.

Veja publicação

Conforme o portal Uol, a família informou que a jovem está "estável", sem nenhum quadro de infecção, bem medicada e deve tirar a traqueostomia em alguns dias.

Ela ainda não consegue se mover ou se comunicar sozinha e será transferida em breve de Anápolis para um hospital em Goiânia, onde ficará mais perto da família.

ENTENDA O CASO

Thaís sofreu um edema cerebral no dia 17 de fevereiro depois de cheirar um vidro de pimenta-bode. No mesmo dia, deu entrada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Anápolis, Goiás.

Namorado de Thaís, Matheus Lopes relatou que ela estava com pneumonia no dia em que ocorreu o incidente. Ambos estavam na cozinha da casa do técnico em informática, junto com os pais e a irmã dele, quando Thaís cheirou a pimenta.

"Minha irmã diz que ela pegou o pote para sentir o cheiro e, de repente, correu para o quarto para pegar a bombinha e os remédios. Minutos depois minha irmã apareceu na sala para me chamar, dizendo que ela estava passando mal", disse ele.