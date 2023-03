Jovem que cheirou pimenta está 'respondendo a estímulos', revela namorado

O namorado de jovem internada após cheirar pimenta, Matheus Oliveira, declarou que ela tem começado a apresentar estímulos. "Pequenos, mas importantes", disse ao compartilhar o quadro de saúde de Thaís Medeiros de Oliveira, 25 anos. As informações são do Uol.

Thaís sofreu um edema cerebral no dia 17 de fevereiro depois de cheirar um vidro de pimenta-bode. No mesmo dia, deu entrada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Anápolis, Goiás.

Após quase um mês do acidente doméstico, ela já abre os olhos e mexe os braços, pernas e boca.

Matheus Oliveira Namorado de Thaís "Ela entende quem está falando com ela porque eu perguntei para ela se estava entendendo e pedi para mexer com os olhos e ela mexeu".

No entanto, tem apresentado secreção no pulmão. "Pessoal do hospital está cuidando muito bem dela. Agora é ter fé de que ela vai melhorar e ter paciência, porque as coisas são todas no tempo dela. Obrigada pelas mensagens", concluiu.

Entenda o caso

Matheus relatou que ela estava com pneumonia no dia em que ocorreu o incidente. Ambos estavam na cozinha da casa do técnico em informática, junto com os pais e a irmã dele, quando Thaís cheirou a pimenta.

Matheus Lopes Namorado de Thaís "Minha irmã diz que ela pegou o pote para sentir o cheiro e, de repente, correu para o quarto para pegar a bombinha e os remédios. Minutos depois minha irmã apareceu na sala para me chamar, dizendo que ela estava passando mal".

Em reação imediata, jovem perdeu o ar e foi encaminhada ao hospital, onde ficou internada e recebeu sedação intensa. Apesar dos esforços médicos, a resposta dela aos estímulos estava reduzindo com o tempo.

Sequelas neurológicas

Em entrevista ao Fantástico, exibida na noite do último domingo (12), o médico Rubens Dias, chefe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Anápolis, detalhou que jovem pode não voltar às “atividades normais”.

O especialista contou quais são as expectativas da equipe quanto a recuperação de Thaís: “a gente espera uma lesão neurológica grave. Pode ter uma recuperação, mas a gente acredita que voltar às atividades habituais, normais dela, isso, infelizmente, não".

Diretor técnico do hospital, Murilo Carlos Santana deu mais informações sobre o estado de saúde da jovem, destacando o impacto da dificuldade de oxigenação do cérebro em seu quadro neurológico atual.

“Ela chegou já entubada. A gente pode dizer que foi um tempo importante [de chegar ao médico], porque a situação clínica atual dela mostra, pela dificuldade de oxigenação do cérebro, que ela está ainda com um quadro neurológico bem comprometido", explicou.