Mulher que cheirou pimenta corre risco de morte encefálica, diz namorado

Após cheirar um vidro de pimenta-bode, uma mulher de 25 anos sofreu um edema cerebral no dia 17 de fevereiro. Há 20 dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Anápolis (GO), Thaís Medeiros está em estado grave, com risco de morte encefálica. Conforme o Uol, ela também registra quadro crônico de asma.

O namorado dela, Matheus Lopes de Oliveira, 27 anos, relatou que ela estava com pneumonia no dia em que ocorreu o incidente. Ambos estavam na cozinha da casa do técnico em informática, junto com os pais e a irmã dele, quando Thaís cheirou a pimenta.

Matheus Lopes Namorado de Thaís "Minha irmã diz que ela pegou o pote para sentir o cheiro e, de repente, correu para o quarto para pegar a bombinha e os remédios. Minutos depois minha irmã apareceu na sala para me chamar, dizendo que ela estava passando mal."

Em reação imediata, jovem perdeu o ar e foi encaminhada ao hospital, onde ficou internada e recebeu sedação intensa. Apesar dos esforços médicos, a resposta dela aos estímulos está reduzindo com o tempo.

Cuidados intensivos

Quando Matheus percebeu que namorada estava passando mal, logo se encaminhou a um hospital particular. No entanto, no caminho, ela desmaiou e chegou a não registrar pulsação.

Thaís urinou no carro e, na sala de atendimento, os médicos conseguiram reanimar a jovem após 8 minutos. Devido ao edema cerebral, os profissionais apontaram que ela precisaria de cuidados intensivos por tempos indeterminado.

"Percebi que ela distingue as pessoas que vão visitá-la e até esboça alguma reação", disse. Ao vê-lo, a jovem chegou a apertar a mão dele e a tremer. Caso sobreviva, pode desenvolver sequelas motoras.