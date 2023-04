Homem que esfaqueou jornalista Gabriel Luiz, da Globo, é condenado a 13 anos

Um dos envolvidos no ataque ao repórter Gabriel Luiz, 30, da TV Globo de Brasília, no ano passado, na região administrativa do Distrito Federal, foi condenado a 13 anos de prisão. A informação foi dada pelo Jornal Nacional, da TV Globo, dessa segunda-feira (3). O outro envolvido é menor de idade e está cumprindo medida socioeducativa.

A dupla atacou Gabriel com facadas em abril de 2022. O adolescente foi quem segurou o jornalista enquanto o adulto desferia os golpes em regiões como perna, pescoço, braços e abdômen.

Câmeras de segurança do prédio em que Gabriel morava capturaram o exato momento em que o repórter foi encurralado pelos homens. O jornalista chegou, depois, a pedir socorro ao porteiro do edifício.

Latrocínio

Gabriel também sofreu ferimentos em regiões delicadas do corpo como estômago, pulmão, pâncreas e diafragma. Ele teve de enfrentar diversas cirurgias e levou semanas até se recuperar totalmente do ataque.

Segundo a Polícia Civil, o jornalista foi vítima de uma tentativa de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. O delegado-adjunto da 3ª Delegacia de Polícia, Douglas Fernandes, informou que a dupla confessou o crime e alegou que estava sob o efeito de drogas. Eles não tinham antecedentes criminais.