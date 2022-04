Repórter Gabriel Luiz pediu socorro ao porteiro após ataque: “me ajude. Eles vão me matar”

O porteiro do prédio onde mora o jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo, relatou ter ajudado a socorrê-lo, na noite desta quinta-feira (14), em Brasília. Ao conseguir chegar à portaria após sofrer golpes de faca, o repórter teria dito: “Me ajude. Eles vão me matar! Eu vou morrer!”. As informações são do Metrópoles.

Gabriel, de 28 anos, foi atacado por dois suspeitos na noite de ontem, em um estacionamento perto da sua casa, no Sudoeste, no Distrito Federal. A vítima está internada em estado grave, mas estável, no Hospital de Base do DF (HBDF).

Conforme a Metrópoles, o porteiro o viu se aproximar. Primeiro, pensou se tratar de uma pessoa em situação de rua, mas depois o reconheceu. O trabalhador, então, liberou sua entrada.

Conforme o relato, Gabriel perdeu muito sangue, mas manteve-se consciente. O jornalista também pediu que o porteiro ligasse para o seu pai.

Gabriel foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e levado ao hospital, onde passou por cirurgia.

Até o momento, o caso é considerado como tentativa de latrocínio, que configura roubo seguido de morte. Entretanto, as investigações da PCDF não descartam que o caso possa ter sido uma tentativa de homicídio.

Vídeo mostra suspeitos

Imagens captadas pelas câmeras de segurança próximas ao local do ataque mostraram o jornalista sendo seguido por dois homens. Após esfaquearem Gabriel, os suspeitos fogem.

A carteira da vítima foi encontrada, mas o celular está desaparecido. Segundo a Polícia Civil, equipes estão em busca dos suspeitos.

Quadro delicado

O CBMDF divulgou que a vítima apresentava quadro hemorrágico com “corte no pescoço, perfuração no abdômen e ferimento na perna esquerda”. Sendo assim, Gabriel está em um quadro de saúde delicado.

“Devido à proximidade do Grupamento de Bombeiros do Sudoeste e o local do atendimento, os militares chegaram muito rápido, fato que reduziu consideravelmente a perda de volume sanguíneo”, disse o CBMDF em nota.

O caso deve seguir em investigação pela Polícia Civil do DF (PCDF) e, até o momento, nenhum dos dois criminosos foi encontrado pela PMDF.

Globo se manifesta

Em nota publicada no G1, a TV Globo lamenta o ocorrido e diz que está aguardando as investigações e dando suporte a família do jornalista.

"A Globo lamenta profundamente o ocorrido. Está aguardando as investigações da polícia e prestando toda ajuda ao nosso repórter e aos familiares. A Globo repudia veemente todas as formas de violência e espera que o caso seja esclarecido o mais rapidamente possível."