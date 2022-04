Repórter da TV Globo é esfaqueado em Brasília

O repórter da TV Globo Brasília Gabriel Luiz, de 28 anos, foi esfaqueado por dois homens na noite de quinta-feira (14), em frente ao edifício onde mora. Informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ainda não delimitaram quais as motivações da agressão ao jornalista.

Segundo relato publicado pelo portal Metrópoles, Gabriel foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e levado ao Hospital de Base do DF (HBDF). No local, ele passou por cirurgia.

Imagens captadas pelas câmeras de segurança próximas ao local do ataque mostraram o jornalista passando, quando ele acaba sendo seguido por dois homens. Após esfaquearem o jornalista, eles saem correndo em fuga.

Segundo a 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro, buscas foram feitas no apartamento de Gabriel. A carteira foi encontrada, mas o celular está desaparecido.

Quadro delicado

O CBMDF divulgou que a vítima apresentava quadro hemorrágico com “corte no pescoço, perfuração no abdômen e ferimento na perna esquerda”. Sendo assim, Gabriel está em um quadro de saúde delicado.

“Devido à proximidade do Grupamento de Bombeiros do Sudoeste e o local do atendimento, os militares chegaram muito rápido, fato que reduziu consideravelmente a perda de volume sanguíneo”, disse o CBMDF em nota.

O caso deve seguir em investigação pela Polícia Civil do DF (PCDF) e, até o momento, nenhum dos dois criminosos foi encontrado pela PMDF.

Globo se manifesta

Em nota publicada no G1, a TV Globo lamenta o ocorrido e diz que está aguardando as investigações e dando suporte a família do jornalista.

"A Globo lamenta profundamente o ocorrido. Está aguardando as investigações da polícia e prestando toda ajuda ao nosso repórter e aos familiares. A Globo repudia veemente todas as formas de violência e espera que o caso seja esclarecido o mais rapidamente possível."