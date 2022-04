Mulher cai em represa em São Paulo e é resgatada após enviar localização à Polícia

Uma motorista que trafegava pela Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campos, São Paulo, caiu com o veículo na Represa Billings, nessa quarta-feira (13). Ela foi resgata por policiais e bombeiros após compartilhar a localização através do celular.

Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo informou ao portal Uol, a ocorrência para atender a mulher foi registrada às 12h16. Ela seguia no veículo no sentido litoral da pista e estava pouco antes de um pedágio quando avançou alguns metros por um canteiro e caiu na represa.

Três viaturas foram enviadas até o local e a motorista, que não sabia nadar, foi socorrida para o Hospital Central de São Bernado do Campo sem ferimentos. A identidade dela não foi revelada.

À publicação, a tenente Beatriz Miscow informou que a vítima ligou para a polícia, através do número 190, desesperada após se perder e cair com o veículo na represa. Segundo a militar, a mulher não sabia dizer onde estava, então o atendente enviou uma mensagem via WhatsApp solicitando que ela compartilhasse a localização para poder ser enviado uma equipe para o local.

Em um trecho da ligação realizada entre a vítima e a Polícia, divulgado pela TV Bandeirantes, é possível ouvir o momento em que o agente de segurança pede que a mulher envie a localização. "Mandei [mensagem] no celular para a senhora mandar a localização para mim. Mande a localização para mim, pelo celular. Mandei aí, ó, Polícia Militar", diz o PM. "Meu Deus do céu, ele está afundando", responde a mulher, pedindo que os policiais se apressassem.

O carro foi retirado da represa por uma equipe da concessionária que administra a via.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil