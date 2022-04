Mulher briga com assaltante e impede roubo de motocicleta em Minas Gerais; veja vídeo

Após ser abordada por um ladrão, uma jovem lutou contra o assaltante para evitar que sua motocicleta fosse roubada no bairro Jardim Panorama, na cidade de Passos, em Minas Gerais. O caso aconteceu por volta das 7h15 da manhã desta quarta-feira (13), segundo a Polícia Militar. As informações são do g1.

A mulher estava chegando para o trabalho, em um Spa, quando percebeu a aproximação de um homem encapuzado. Em imagens gravadas pelas câmeras de segurança de um estabelecimento próximo, é possível ver o momento em que o rapaz luta para roubar as chaves da moto das mãos da dona.

Em meio à tentativa de furto, a mulher reage, buscando evitar que o homem escape. Assim, ela puxa ele para fora da moto e arranca o moletom do ladrão.

Apesar do assaltante empurrá-la ao chão, ela ainda se levanta e sobe na garupa. Enquanto o ladrão tenta dar partida, a vítima bate nos ombros dele e grita por ajuda.

Após derrubar a moto e jogar a mulher para longe, o homem decide fugir quando uma outra moradora aparece. A ação durou menos de um minuto.

Investigação do caso

A Polícia Civil detalhou que abriu um inquérito para apurar o caso. No início da tarde, o suspeito da ação foi apreendido e levado para a delegacia. Ainda segundo o g1, o homem é um adolescente de 17 anos.

Já a jovem teve ferimentos por conta da briga e foi atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Passos. Conforme o namorado da mulher, ela segue abalada com o caso, mas não apresenta ferimentos graves.