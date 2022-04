Bilhete em garrafa faz com que homens sejam resgatados de ilha no Pará após 17 dias

"Socorro, socorro, precisamos de ajuda", dizia um bilhete encontrado dentro de uma garrafa por pescadores no Pará. O desespero registrado em um papel foi uma tentativa de pedir ajuda para sair de uma ilha. Os seis homens ficaram 17 dias presos, após o barco deles naufragar, na Ilha das Flechas, a 150 km de Belém.

O grupo da embarcação "Bom Jesus" foi resgatado pela Marinha do Brasil nessa quarta-feira (13) em uma aeronave Super Cougar. Eles foram levados para Belém "apresentando bom estado de saúde". Conforme o órgão, eles passaram por atendimento médico no Hospital do 4º Distrito Naval.

Veja vídeo do resgate:

"Estou desempregado. Saí de Santarém para fazer essa viagem. Durante a viagem pegamos um temporal, e a embarcação pegou fogo na parte da cozinha. E nós começamos a 'jogar a embarcação' para ver se encontrávamos uma praia, onde ficamos 17 dias", relatou Jeferson Marcos dos Santos, um dos tripulantes.

Legenda: Os náufragos foram levados para Belém, onde receberam atendimento médico Foto: Marinha do Brasil

A ideia do bilhete na garrafa, amarrado na boia foi ideia dele junto com Joelson Silva da Costa, que contou ao órgão naval que "aprendeu essa tática em um curso que fez na Marinha, onde foi dito que em casos como esses podia se escrever um bilhete, colocá-lo em uma garrafa e amarrá-lo em uma boia, colocando no mar".

Durante os quase 20 dias ilhados, os náufragos se alimentaram com o resto do estoque do barco, além de beberem água da chuva.

De acordo com a Marinha, um inquérito administrativo será instaurado "para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidade do acidente".