Brasileiras são presas injustamente por tráfico na Alemanha após troca de bagagens

Duas brasileiras foram presas injustamente por tráfico internacional de drogas na Alemanha, após terem as etiquetas das malas trocadas. Elas foram detidas em 5 de março com destino a Berlim e estão presas há quase um mês, segundo a Polícia Federal.

As etiquetas das malas que as brasileiras despacharam foram colocadas em outras bagagens, que levavam 40 kg de cocaína. A Polícia Federal prendeu seis funcionários do Aeroporto de Guarulhos suspeitos de envolvimento no esquema criminoso.

O método de ação do grupo criminoso investigado consiste na retirada da etiqueta da bagagem despachada e colocação em outra, contendo as drogas ilícitas.

As brasileiras viajavam de férias para a Europa e foram retiradas do avião pela polícia alemã por tráfico internacional de drogas. Elas embarcaram em 4 de março no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia.

As passageiras informaram à polícia que não tinham conhecimento do conteúdo ilícito nas malas e que as bagagens apreendidas não eram delas.

A família das duas mulheres contatou o governo de Goiás e o Itamary para atuarem no caso, segundo reportado pelo uol.