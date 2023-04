Adolescente que matou professora é ferido na Fundação Casa; instituição apura situação

O adolescente de 13 anos que matou uma professora e feriu outras quatro pessoas levou pontos no supercílio na Fundação Casa, onde está internado. Conforme a instituição, ele caiu da cama no local, enquanto dormia.

O jovem relatou aos pais sofrer ameaças de outros adolescentes apreendidos. A Corregedoria Geral investiga o caso.

Ao Uol, a Fundação Casa informou que, após o ferimento, o jovem "foi prontamente atendido e encaminhado para o atendimento médico".

Um aluno esfaqueou quatro professoras e um aluno na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, nesta segunda-feira (27) Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, professora de biologia, foi esfaqueada e não resistiu aos ferimentos. Ela teve uma parada cardíaca após ser atacada. Os outros feridos foram levados a hospitais da região e não há informações sobre as identificações. O agressor é um adolescente de 13 anos, aluno do 8º ano do ensino fundamental na instituição. Ele foi contido por uma professora e pela ronda escolar e depois encaminhado ao 34° DP, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil apura as motivações do crime. Por enquanto, o que se sabe é que na semana passada a professora morta apartou uma confusão entre o adolescente e um colega. Alunos contam que o agressor chamou um garoto de "macaco". Informações iniciais, segundo a Secretaria da Segurança, o aluno planejou um taque com arma de fogo.

Os pais do garoto foram convocados após o ferimento. Segundo a advogada Rafaela Dantas, os pais a informaram que o menino está sofrendo ameaças e "extremamente amedrontado".

De acordo com a advogada, após a informação que ele teria caído, "ele teria sido colocado em outra ala com crianças um pouco menores de estatura. Ele relata ameaças sofridas dentro da Fundação Casa no sentido de que estariam falando: 'Olha ali o menino de 13 anos'", disse Rafaela Dantas ao Uol.

O adolescente autor do ataque está detido em uma unidade da Fundação Casa. Conforme determinação da Justiça, ele deverá permanecer no local por até 45 dias. A permanência será reavaliada em audiência marcada para 4 de abril.

Entenda o caso

O estudante esfaqueou quatro professoras e um aluno na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, em 27 de março. Ele era aluno do 8º ano do ensino fundamental na instituição. Ele foi contido por uma professora e pela ronda escolar e depois encaminhado à delegacia de Polícia.

Conforme o delegado Marcus Vinicius Reis, o aluno demonstrou "frieza" e estava “sem muita emoção” ao dar detalhes sobre o atentado. Ele também disse que pretendia comprar uma arma de fogo e que treinava os golpes com a faca em um travesseiro.

O jovem planejou um ataque com arma de fogo, conforme o titular da Segurança Pública de São, Paulo Guilherme Derrite informou no dia da ação.

"Ele estava planejando fazer um atentado com uma arma de fogo e não conseguiu. Ele relatou isso informalmente aos policiais civis e militares que chegaram na ocorrência", declarou Derrite.