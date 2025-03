Fuvest divulga calendário do vestibular de 2026; veja datas para se inscrever e realização das provas

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou, nesta segunda-feira (24), o cronograma dos seus exames para a Universidade de São Paulo (USP) para o ano de 2026.

As inscrições serão abertas no dia 18 de agosto e permanecerão disponíveis até 7 de outubro de 2025. A primeira fase dos exames será realizada em 23 de novembro e a segunda, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2025.

Entre o dia 9 de dezembro e 12 de dezembro acontecerão as provas de competências específicas, de acordo com cada carreira.

A lista dos aprovados na 1ª Chamada será divulgada no dia 23 de janeiro do próximo ano. A Fuvest informou ainda que, as orientações para os aprovados na segunda fase estarão disponíveis na Área do Candidato.

Todos os detalhes sobre as especificidades do processo seletivo estão disponíveis no site da Fundação. Para acessar, clique aqui.

CALENDÁRIO COMPLETO

Inscrições - 18 de agosto a 7 de outubro de 2025;

Primeira fase dos exames - 23 de novembro de 2025;

Segunda fase dos exames - 14 e 15 de dezembro de 2025;

Provas de competências específicas - 9 de dezembro e 12 de dezembro de 2025;

1ª Chamada - 23 de janeiro de 2026.

