Quais os números mais sorteados na Mega da Virada? Veja lista

A tradicional Mega da Virada será sorteada no próximo 31 de dezembro, com premiação recorde de R$ 570 milhões. Além de contar com a sorte, os apostadores podem optar pelos números mais sorteados na história, segundo a Caixa Econômica Federal.

Veja as dezenas mais sorteadas na Mega da Virada:

10: cinco vezes

5: quatro vezes

03, 20, 33, 34, 36 e 58: três vezes

02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53 e 56: duas vezes

Veja as dezenas mais sorteadas na Mega-Sena:

10 - 311 vezes

53 - 306 vezes

5 - 297 vezes

37 - 288 vezes

23 - 287 vezes

34 - 286 vezes

30 - 284 vezes

33 - 284 vezes

32 - 283 vezes

35 - 283 vezes

Quais os números nunca sorteados?

7, 8, 9, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60

Até quando posso jogar?

A Mega da Virada deste ano será sorteada às 20h do dia 31 de dezembro. As apostas seguem abertas até as 17h do dia 31.

Veja também

A aposta mínima custa R$ 5 presencialmente na lotérica ou R$ 30 se o jogo for feito pela internet. Esta edição da Mega Sena não acumula, ou seja, se ninguém acertar os seis números, o prêmio é distribuído entre as apostas que acertarem cinco, e assim por diante.

Veja sorteios anteriores