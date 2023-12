A Mega da Virada de 2023, sorteio mais esperado do ano, se aproxima, e a vontade de receber uma bolada só aumenta. Por isso, os bolões (jogo em grupo) acabam se tornando uma ótima saída para alavancar as possibilidades de começar o novo ano milionário.

Este ano, o prêmio estimado é de R$ 570 milhões. O sorteio ocorre às 20h, do dia 31 de dezembro, ao vivo, com transmissão na TV aberta e redes sociais, como YouTube.

Como fazer bolão para a Mega da Virada 2023?

Para realizar o bolão da Mega da Virada é necessário participar de um grupo. A modalidade funciona quase da mesma forma da aposta simples. No entanto, o preço mínimo é R$ 10.

O grupo que deseja fazer aposta na modalidade bolão precisa preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão com no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

Não é possível realizar o bolão pelo site ou aplicativo. Para apostar, é necessário que o representante do grupo vá em alguma das 13 mil lotéricas espalhadas pelo País.

Posso apostar em algum bolão da Caixa?

Sim, é possível jogar no bolão da própria Caixa. Para isso, basta ir até uma lotérica, solicitar o atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.

Nesse caso, o apostador poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até R$ 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Como jogar na Mega da Virada pela internet?

Os apostadores que não são clientes do banco, podem jogar no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa.

Pelo portal, basta selecionar a opção "Mega da Virada" e escolher os números. Só será possível comprar o jogo com o valor mínimo de R$ 30. Para acessar as apostas pelo aplicativo, é preciso baixar o app na Play Store ou no App Store.

Foto: Reprodução

Para aqueles que não sabem no que arriscar, a Caixa oferece um combo de "surpresinhas", com seis jogos por R$ 30. Os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema. Em ambas as opções, aplicativo e portal, o pagamento só poderá ser feito com cartão de crédito.

Caso o jogador seja cliente da Caixa, há ainda a opção de apostar por meio do Internet Banking. Nele, basta selecionar o concurso e indicar a quantidade de números que pretende apostar, de seis a nove. A aposta mínima é no valor de R$ 5.

Probabilidades

As probabilidades para ganhar na Mega da Virada só aumentam: agora podem ser marcadas até 20 dezenas de concurso, em 2021, o número máximo era de 15. Confira abaixo a tabela.

Legenda: Probabilidades de ganhar na mega da virada em 2023 Foto: Reprodução

Quais números que nunca saíram na Mega da Virada?

Entre os números que nunca saíram na Mega da Virada estão: 07, 08, 09, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59, 60.