Quantos ganhadores a Mega da Virada teve em 2022? Relembre a premiação

Em 2022, a Mega da Virada sorteou R$ 541 milhões. A bolada milionária foi dividida entre seis apostadores, de Florestar (MS), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP), além de uma feita online.

Além dos seis grandes sortudos, 2.485 pessoas receberam R$ 45.438,78 ao acertar a quina, e 183.921 apostadores que acertaram a quadra receberam R$ 877,04.

Números sorteados na Mega da Virada em 2022

Os números sorteados na Mega da Virada em 2022 (concurso 2550), foram: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59.

Como resgatar o prêmio da Mega da Virada?

Para resgatar o prêmio da Mega da Virada os vencedores precisam prestar atenção às orientações da Caixa:

1) Apostas realizadas em lotéricas

Apostas vencedoras realizadas em lotéricas deverão apresentar o comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

2) Apostas realizadas no Portal Loterias Caixa ou Aplicativo Loterias Caixa

Em ambas as realizações de apostas as regras são as mesmas. Caso o prêmio líquido seja de até R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112), os vencedores poderão retirar o prêmio em qualquer agência da Caixa ou lotérica, ou, ainda, por transferência via Mercado Pago.

Se a pessoa optar por ir a uma casa lotérica, é necessário apresentar comprovante impresso da aposta (que possui um código de barras) e apresentar o código de resgate (de 6 números), que é uma numeração gerada no Portal Loterias Caixa com prazo de validade de 24 horas.

É possível também gerar um QR code para cada aposta premiada. Para isso, basta acessar o site por meio de um dispositivo móvel (celular, tablet etc.). Esse código tem duração de 60 minutos e poderá ser lido por qualquer lotérica. No recebimento por QR Code não há necessidade da impressão do comprovante.

3) Apostas realizadas pelo Internet Banking Caixa

Nesse caso, só poderá receber o prêmio, independentemente do valor, o titular da conta indicado no comprovante de aposta, ou seu procurador, mediante apresentação de comprovante de identidade com CPF e a impressão do bilhete premiado.