Mega da Virada: quem acertar quatro números ganha algum valor? Entenda

Está chegando o dia do sorteio da Mega da Virada 2023. A pessoa que acertar os seis números poderá ganhar R$ 570 milhões, o maior prêmio da história da loteria brasileira.

As apostas continuam abertas até as 17h do dia 31 de dezembro. No mesmo dia, às 20h, a Mega da Virada será sorteada. A aposta mínima custa R$ 5 presencialmente na lotérica ou R$ 30 se o jogo for feito pela internet.

Segundo o site oficial da Caixa, as chances de acertar os seis números é de 1 para 50.063.860. No entanto, quem acerta cinco ou até quatro números também é beneficiado.

Valor do prêmio para quem acerta quatro e cinco números

O prêmio principal é dado para quem acerta os seis números e corresponde a 62% do valor destinado ao pagamento dos prêmios. A Caixa separa 19% para quem acerta os cinco números e a mesma porcentagem para quem acerta quatro.

Em 2022, cinco ganhadores principais ganharam R$ 108.393.993,26, enquanto 2.485 apostas acertaram cinco números e ficaram com R$ 45.438,78. Também teve 183.921 apostas que acertaram quatro números e levaram R$ 877,04.