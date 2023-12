Starbucks encerra programa de fidelidade no Brasil; marca segue em recuperação judicial

A Starbucks irá encerrar no Brasil o programa de fidelidade, chamado de “Rewards”, até o fim de janeiro. Segundo o jornal O Globo, a SouthRock, operadora da marca no país, está comunicando a decisão aos clientes da rede em todo o território nacional.

O programa foi iniciado em 2021 e dava aos clientes cadastrados recompensas através do acúmulo de "estrelas" em cada compra. Os consumidores que ainda possuem saldo deverão utilizá-lo até o final de janeiro. Após o período, não será mais possível trocar as estrelas por recompensas.

A empresa também encerrará os pagamentos com os cartões-presente emitidos pela própria loja, além de extinguir o aplicativo nacional da Starbucks. As medidas ocorrem após a SouthRock solicitar recuperação judicial em outubro. O pedido foi aceito há duas semanas.

Dívidas da SouthRock

As empresas do Grupo SouthRock concentram dívidas a mais de 2,3 mil credores no Brasil. Conforme documentos enviados à Justiça de São Paulo, a dívida é de R$ 10,447 milhões e alcança 885 pessoas, com valores descritos referentes à rescisão de contrato.

A lista inclui pessoas, empresas, bancos e órgãos públicos. No pedido de recuperação judicial feito à Justiça, em 31 de outubro, o grupo fez o detalhamento dos credores.

No pedido, a controladora alegou uma dívida de R$ 1,8 bilhão, mas atualizou posteriormente a lista de credores, com valor que soma R$ 2,5 bilhões.

O grupo detém 180 lojas próprias com a bandeira Starbucks no Brasil, além de ser dona da operação brasileira da rede Subway e do Eataly.