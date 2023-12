Recuperação judicial da marca Starbucks é aceita pela Justiça no Brasil

O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou, nesta terça-feira (12), o pedido de recuperação judicial da SouthRock. A empresa é operadora da Starbucks, Subway, Eataly e TGI Friday no Brasil. A companhia informou que irá respeitar os compromissos com os credores.

As informações são da Folha de S. Paulo. Já havia sido iniciado, com apoio de consultores externos e stakeholders, o processo de recuperação das operações.

Veja também

A SouthRock informou que irá respeitar os compromissos com os credores. As marcas irão continuar operando durante o processo.



"Esta decisão estratégica tem como objetivo ajustar o modelo de negócio à atual realidade econômica e reforça o compromisso da SouthRock em defender a sua missão e seus valores, enquanto entra em uma nova fase de desafios", disse empresa em nota.

Dívidas da SouthRock

As empresas do Grupo SouthRock concentra dívidas a mais de 2,3 mil credores no Brasil. Conforme documentos enviados à Justiça de São Paulo, a dívida é de R$ 10,447 milhões e alcança 885 pessoas, com valores descritos referentes à rescisão de contrato.

A lista inclui pessoas, empresas, bancos e órgãos públicos. Em pedido de recuperação judicial feito à Justiça, apresentado em 31 de outubro, o grupo fez o detalhamento dos credores. No entanto, o documento ainda não foi analisado.

No pedido, a controladora alegou uma dívida de R$ 1,8 bilhão, mas posteriormente atualizou a lista de credores, com valor que soma R$ 2,5 bilhões.

O grupo detém 180 lojas próprias com a bandeira Starbucks no Brasil, além de ser dona da operação brasileira da rede Subway e do Eataly.