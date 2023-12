Programa Desenrola Brasil é prorrogado até março de 2024; veja mudanças

O programa Desenrola Brasil foi prorrogado pelo Governo Federal, que publicou, no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (12), uma medida provisória estendendo a duração do projeto de renegociação de dívidas até 31 de março de 2024.

Originalmente, o prazo para a iniciativa terminaria no fim deste ano. O plano de adiar o fim do período já tinha sido anunciado pelo secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto. As informações são do portal G1.

Veja também

Uma portaria expedida pelo Ministério da Fazenda, também divulgada nesta terça, alterou as regras referentes ao acesso ao sistema por meio da plataforma gov.br. Veja a seguir:

Contas de nível ouro ou prata podem fazer a renegociação para pagamento à vista, ou parcelado;

parcelado; Contas de nível bronze podem acessar a plataforma de renegociação apenas para o pagamento da dívida à vista.

Inicialmente, somente contas com certificação digital ouro ou prata estavam aptas a participarem da iniciativa.

R$ 29 BILHÕES JÁ FORAM RENEGOCIADOS

Até a última quarta-feira (6), o Desenrola renegociou R$ 29 bilhões de dívidas de 10,7 milhões de pessoas, conforme balanço divulgado pelo Ministério da Fazenda.

QUEM TEM DIREITO AO REFINANCIAMENTO?

Pessoas Físicas com renda bruta mensal de até dois salários-mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Poderão ser negociadas dívidas financeiras e não financeiras, cujos valores de negativação não ultrapassem o valor de R$ 5.000. O valor do financiamento será de até R$ 5.000 por cliente, considerado o somatório das dívidas financiadas.

QUAIS DÍVIDAS NÃO PODERÃO SER FINANCIADAS?

Dívidas do Fies, crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real, operações com funding ou risco de terceiro.