Calendário de pagamento do INSS para 2024 é divulgado: confira datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou, nesta sexta-feira (8), o calendário de pagamentos de 2024. O documento detalha as datas em que cada aposentado e pensionista do órgão receberá o benefício no próximo ano.

A programação leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Recebem primeiro os aposentados e pensionistas com benefício com dígito final 1.

Confira calendário de pagamento INSS 2024

Benefícios de até um salário mínimo

FINAL DEZ/2023 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1 21/DEZ 25/JAN 23/FEV 22/MAR 24/ABR 24/MAI 24/JUN 25/JUL 26/AGO 24/SET 25/OUT 25/NOV 20/DEZ 2 22/DEZ 26/JAN 26/FEV 25/MAR 25/ABR 27/MAI 25/JUN 26/JUL 27/AGO 25/SET 28/OUT 26/NOV 23/DEZ 3 26/DEZ 29/JAN 27/FEV 26/MAR 26/ABR 28/MAI 26/JUN 29/JUL 28/AGO 26/SET 29/OUT 27/NOV 26/DEZ 4 27/DEZ 30/JAN 28/FEV 27/MAR 29/ABR 29/MAI 27/JUN 30/JUL 29/AGO 27/SET 30/OUT 28/NOV 27/DEZ 5 28/DEZ 31/JAN 29/FEV 28/MAR 30/ABR 31/MAI 28/JUN 31/JUL 30/AGO 30/SET 31/OUT 29/NOV 30/DEZ 6 2/JAN 1/FEV 1/MAR 1/ABR 2/MAI 3/JUN 1/JUL 1/AGO 2/SET 1/OUT 1/NOV 2/DEZ 2/JAN 7 3/JAN 2/FEV 4/MAR 2/ABR 3/MAI 4/JUN 2/JUL 2/AGO 3/SET 2/OUT 4/NOV 3/DEZ 3/JAN 8 4/JAN 5/FEV 5/MAR 3/ABR 6/MAI 5/JUN 3/JUL 5/AGO 4/SET 3/OUT 5/NOV 4/DEZ 6/JAN 9 5/JAN 6/FEV 6/MAR 4/ABR 7/MAI 6/JUN 4/JUL 6/AGO 5/SET 4/OUT 6/NOV 5/DEZ 7/JAN 0 8/JAN 7/FEV 7/MAR 5/ABR 8/MAI 7/JUN 5/JUL 7/AGO 6/SET 7/OUT 7/NOV 6/DEZ 8/JAN

Benefícios acima de um salário mínimo

FINAL DEZ/2023 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1 e 6 2/JAN 1/FEV 1/MAR 1/ABR 2/MAI 3/JUN 1/JUL 1/AGO 2/SET 1/OUT 1/NOV 2/DEZ 2/JAN 2 e 7 3/JAN 2/FEV 4/MAR 2/ABR 3/MAI 4/JUN 2/JUL 2/AGO 3/SET 2/OUT 4/NOV 4/DEZ 3/JAN 3 e 8 4/JAN 5/FEV 5/MAR 3/ABR 6/MAI 5/JUN 3/JUL 5/AGO 4/SET 3/OUT 5/NOV 5/DEZ 6/JAN 4 e 9 5/JAN 6/FEV 6/MAR 4/ABR 7/MAI 6/JUN 4/JUL 6/AGO 5/SET 4/OUT 6/NOV 6/DEZ 7/JAN 5 e 0 8/JAN 7/FEV 7/MAR 5/ABR 8/MAI 7/JUN 5/JUL 7/AGO 6/SET 7/OUT 7/NOV 7/DEZ 8/JAN

Próximos pagamentos

O INSS frisa que no calendário constam os pagamentos de dezembro, que são pagos no mês seguinte. Para os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo, os depósitos referentes a dezembro de 2023 serão feitos entre os dias 21 de dezembro e 8 de janeiro.

Já o pagamento de janeiro vai de 25/01 até 7 de fevereiro, quando recebem os segurados com final de benefício terminado em 0 (zero).

Os segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 2 de janeiro, para os que têm cartão final 1 e 6. O pagamento de janeiro será creditado em 1º de fevereiro.