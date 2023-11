Grupo SouthRock, controladora da Starbucks e Subway, deve R$10 milhões a ex-funcionários

As empresas do Grupo SouthRock, controladora da Starbucks e Subway, concentra dívidas a mais de 2,3 mil credores no Brasil. Conforme documentos enviados à Justiça de São Paulo, a dívida é de R$ 10,447 milhões e alcança 885 pessoas, com valores descritos referentes à rescisão de contrato. As informações são da Folha de S.Paulo.

A lista inclui pessoas, empresas, bancos e órgãos públicos. Em pedido de recuperação judicial feito à Justiça, apresentado na noite de terça-feira (31), o grupo fez o detalhamento dos credores. No entanto, o documento ainda não foi analisado.

No pedido, a controladora alegou uma dívida de R$ 1,8 bilhão, mas posteriormente atualizou a lista de credores, com valor que soma R$ 2,5 bilhões. Quatro dias antes, a empresa foi notificada de que a Starbucks nos Estados Unidos estava rompendo o contrato de licenciamento por descumprimento das cláusulas contratuais.

O grupo detém 180 lojas próprias com a bandeira Starbucks no Brasil, além de ser dona da operação brasileira da rede Subway e do Eataly.

Pedido de recuperação judicial negado

No dia 1º de novembro, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de recuperação judicial da SouthRock Capital. A sentença, assinada pelo juiz Leonardo Fernandes dos Santos, da 1a Vara de Falências de SP, não aceitou as demandas feitas pelo grupo, incluindo o de manutenção do contrato de franquia com a matriz da Startbucks nos Estados Unidos.

De acordo com O Globo, a decisão ainda pode ser revista. Na terça-feira (7), Santos concedeu parte do pedido da SouthRock, determinando que credores do grupo sigam impedidos de levantar valores bloqueados previamente em ações de execução em andamento.

Dentre os credores do grupo, estão:

Banco ABC: R$ 29,1 milhões;

R$ 29,1 milhões; Banco do Brasil: R$ 176,9 milhões;

R$ 176,9 milhões; Pine: R$ 58,6 milhões;

R$ 58,6 milhões; Santander: R$ 45,4 milhões;

R$ 45,4 milhões; Votorantim: R$ 40,3 milhões;

R$ 40,3 milhões; Receita Federal: R$ 32,1 milhões.

Além da Starbucks e Subway, o grupo SouthRock controla diversas empresas de alimentação, e cafeterias, como Eataly, TGI Fridays, Brazil Airport Restaurantes, Brazil Highway Restaurantes, Vai Pay Soluções em Pagamento e Subway.