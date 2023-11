Starbucks não pode mais operar no Brasil por perda de licença no País; entenda

A Starbucks Brasil perdeu o direito de uso da marca no Brasil devido ao atraso no pagamento previsto no acordo de licenciamento. Segundo matéria do jornal Folha de São Paulo, publicada nesta quarta-feira (1º), a notificação chegou em 13 de outubro deste ano, em meio a negociações de repactuação do contrato, e colocou em risco as atividades do grupo SouthRock — mesma controladora da Subway e Eataly, no país.

As negociações entre as equipes legais da dona da marca e os controladores no Brasil teriam sido paralisadas na sexta-feira (27), o que precipitou o pedido de recuperação judicial encaminhado à Justiça de São Paulo na terça-feira (31).

Conforme o pedido encaminhado à Justiça, o faturamento bruto da rede de cafeterias é de R$ 50 milhões e "representa relevantíssima parcela do fluxo de caixa consolidado" do grupo. Se a suspensão da licença for mantida, argumenta o fundo de investimentos, "o Grupo SouthRock experimentará o verdadeiro estrangulamento de seu fluxo de caixa".

Empresa quer licença estendida

A defesa da Starbucks Brasil pede a concessão de medida urgente para manter o direito de uso da marca pelo menos até o fim de um processo de mediação.

A SouthRock declarou, em nota ao jornal paulista, que segue operando a marca Starbucks no Brasil e que "alinhamentos sobre licenças fazem parte do processo de recuperação judicial'.