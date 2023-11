Grupo SouthRock, controlador de Starbucks e Subway no Brasil, pede recuperação judicial

A SouthRock Capital, empresa responsável pela operação de marcas como Starbucks, Subway e Eataly no Brasil, entrou com pedido de recuperação judicial nessa terça-feira (31) — na 1ª Vara de Falências da Justiça de São Paulo.

O fundo de investimentos diz, em nota, que a decisão foi tomada para "proteger financeiramente" algumas das operações no País e ajustar seu modelo de negócio "à atual realidade econômica". O processo corre em segredo de Justiça.

A empresa associa a necessidade de recuperação judicial à pandemia, inflação e às taxas de juros elevadas.

Revisão do número de lojas

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a SouthRock informou que o processo de reestruturação já começou, com o apoio de consultores externos e stakeholders.

Segundo a empresa, os ajustes incluem a "revisão do número de lojas operantes", do calendário de aberturas, de alinhamentos com fornecedores e stakeholders, bem como de sua força de trabalho tal como está organizada atualmente. A Starbucks tem previsão de abertura de lojas em Fortaleza ainda este ano.

Segundo a Folha de São Paulo, a SouthRock conta com dívidas que alcançam a marca de R$ 1,8 bilhão.

Ela comprou em agosto de 2022 a filial brasileira do Eataly — comércio de comidas italianas, como vegetais e frutas frescas — para expandir a marca no mercado nacional. Hoje, a empresa tem uma unidade em São Paulo. Já a Starbucks do Brasil foi vendida para o fundo de investimento em 2018.

Em operação desde 2015 pelo investidor americano Ken Pope, a SouthRock também é responsável pela operação e licenciamento da empresa de serviços de restaurantes Brazil Airport Restaurantes (BAR), voltada para estabelecimentos em aeroportos como o de Guarulhos (SP).

"Enquanto esses ajustes estruturais são implementados, todas as marcas continuarão operando e entregando os produtos exclusivos e as experiências únicas que cada uma delas oferece aos consumidores que visitam suas lojas todos os dias", informou a SouthRock.

Veja nota da empresa na íntegra:

Ao longo dos últimos três anos, desde que a pandemia da COVID-19 transformou drasticamente a vida de todos ao redor do mundo, incontáveis empresas, incluindo varejistas, têm sido vistas lutando para manter suas operações. Os desafios econômicos no Brasil resultantes da pandemia, a inflação e a permanência de taxas de juros elevadas agravaram os desafios para todos os varejistas, incluindo a SouthRock.

Neste cenário, a SouthRock segue comprometida a defender a sua missão e seus valores, enquanto entra em uma nova fase de desafios, que exige a reestruturação de seus negócios para continuar protegendo as marcas das quais tem orgulho de representar no Brasil, os seus Partners (colaboradores), consumidores e as operações de suas lojas.

O processo de reestruturação da SouthRock já começou, com o apoio de consultores externos e stakeholders. Mas, o trabalho deve continuar, então a SouthRock solicitou, hoje, Recuperação Judicial para proteger financeiramente algumas de suas operações no Brasil atrelado a decisões estratégicas para ajustar seu modelo de negócio à atual realidade econômica. Os ajustes incluem a revisão do número de lojas operantes, do calendário de aberturas, de alinhamentos com fornecedores e stakeholders, bem como de sua força de trabalho tal como está organizada atualmente.

Estas decisões são tomadas para garantir que a empresa esteja preparada para navegar no atual ciclo econômico, à medida em que reforçam o compromisso da SouthRock com os negócios em curso, com sua responsabilidade social e corporativa e com todas as partes envolvidas em meio à volatilidade do mercado.

Enquanto esses ajustes estruturais são implementados, todas as marcas continuarão operando e entregando os produtos exclusivos e as experiências únicas que cada uma delas oferece aos consumidores que visitam suas lojas todos os dias.

A SouthRock segue comprometida em continuar trabalhando em estreita colaboração com seus parceiros comerciais para criar as condições necessárias para seguir desenvolvendo e expandindo todas as suas marcas no Brasil ao longo do tempo.