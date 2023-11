Starbucks desiste de Fortaleza após controladora entrar em Recuperação Judicial

Após anunciar a chegada ao mercado de Fortaleza, a Starbucks, franquia mundial de cafeterias, desistiu de abrir as lojas na Capital. O recuo se dá após a controladora da marca no Brasil, SouthRock - que também atua com Subway e Eataly - anunciar pedido de Recuperação Judicial.

Esta Coluna apurou que a empresa, que enfrenta crise financeira, já comunicou formalmente os shoppings em que abriria as unidades sobre a desistência.

Desde fevereiro, quando surgiu a informação de que a franquia se expandiria para o Ceará, os principais shoppings da cidade anunciaram que contariam com unidades da Starbucks, que poderia abrir até oito lojas em Fortaleza.

Iguatemi, Riomar e North Shopping estavam entre os centros comerciais com previsão de receber as cafeterias.

Em alguns dos locais, havia até tapumes com a marca da famosa cafeteria. No entanto, os planos foram frustrados com a tempestade financeira encarada pela companhia no Brasil. A SouthRock soma dívidas de R$ 1,8 bilhão.

Resposta da SouthRock

Oficialmente, em resposta a esta Coluna, a empresa afirma apenas que "os ajustes incluem a revisão do número de lojas operantes, do calendário de aberturas, de alinhamentos com fornecedores e stakeholders, bem como de sua força de trabalho tal como está organizada atualmente". Contudo, não dá informações específicas sobre as lojas que seriam abertas em Fortaleza.

Em outras partes do Brasil, operações da Starbucks deverão ser fechadas, o grupo ainda não informou números oficiais ao mercado.