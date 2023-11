Ricardo Cavalcante toma posse como vice-presidente executivo da Confederação Nacional da Indústria

O presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, tomou posse como vice-presidente executivo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) na noite desta terça-feira (31), em Brasília. Na gestão 2023-2027, Cavalcante, que representará a Região Nordeste, vai focar no diálogo com os empresários e no desenvolvimento da indústria verde.

Durante o evento, o empresário baiano Ricardo Alban também tomou posse como presidente da CNI. Ele foi eleito no dia 3 de maio deste ano, em chapa que conta com cinco vice-presidentes executivos, cada um representando uma região do Brasil. Assim, além de Ricardo Cavalcante, Alban conta com o apoio de: Josué Christiano Gomes da Silva, Jamal Jorge Bittar, Antonio Carlos da Silva e Gilberto Porcello Petry.

Veja também

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o presidente da Fiec compartilhou a empolgação com esse novo desafio na carreira. "Fico muito feliz por ter sido eleito. É muita honra poder fazer parte dessa chapa. Tem muito trabalho pela frente para fazer. A expectativa é trabalhar muito", disse.

Segundo Cavalcante, o primeiro passo na gestão é fazer uma análise do cenário da indústria no Nordeste. "É preciso entender o que está se passando. Entender o que o empresário precisa, o que os setores precisam, e ir atrás de tentar resolver da melhor forma possível". Ao focar no Ceará, detalhou que a Fiec possui 40 setores, e que ele já realiza o trabalho de dialogar para compreender a demanda.

Além disso, pretende investir na indústria verde. "Fazer com que seja uma nova realidade aqui no Nordeste. Já tenho trabalhado muito na área da energia solar, eólica, do hidrogênio verde. Temos que seguir pautando isso".

Legenda: Ricardo Cavalcante também é presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) Foto: Kid Junior

Retomada do protagonismo da indústria

Em âmbito nacional, o novo presidente da CNI declarou que a prioridade da chapa será a retomada do protagonismo da indústria brasileira. Alban assume o cargo substituindo o empresário mineiro Robson Braga de Andrade, que estava na gestão desde 2010.

“O momento atual é propício para promovermos a chamada neoindustrialização. A revolução tecnológica em curso e a necessária descarbonização da economia são janelas de oportunidades que devem ser aproveitadas pelo Brasil. Para isso, precisamos de capacidade em inovação, em pesquisa e desenvolvimento, para absorvermos e desenvolvermos tecnologias para que o país cresça, crie empregos, amplie sua presença no comércio mundial e reduza as desigualdades sociais”, afirmou Alban.