Ceará gera 10,4 mil novas vagas de emprego em setembro e mantém 3º melhor resultado do Nordeste

O Ceará registrou um saldo positivo de 10,4 mil vagas de emprego em setembro, mantendo a tendência de crescimento de agosto, que teve 10,9 mil postos de trabalho criados. O resultado mantém o Estado na terceira posição do Nordeste, segundo dado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira (30).

Foram 50.402 admissões e 39.919 desligamentos no mês passado. No cenário do Nordeste, o Estado ficou atrás somente de Pernambuco (18,8 mil) e Alagoas (16,1 mil). Mas superou a Bahia, que ficou em segundo lugar em agosto e desceu para quarto em setembro, com 9,8 mil.

Entre os saldos apurados, Piauí e Maranhão registraram os piores índices, com respectivamente 2,4 mil e 2,8 mil vagas.

No Brasil, em setembro, o recorde de geração de empregos foi em São Paulo, com 47,3 mil vagas criadas. Em segundo lugar, apareceu o Rio de Janeiro, com 17,9 mil vagas. Já o terceiro é ocupado por Minas Gerais, com 12,6 mil novas vagas.

Veja também

Veja o número de empregos gerados, por estado:

Rondônia: 1,3 mil

1,3 mil Acre: 360

360 Amazonas: 2,9 mil

2,9 mil Roraima: 763

763 Pará: 9 mil

9 mil Amapá: 1 mil

1 mil Tocantins: 1,3 mil

1,3 mil Maranhão: 2,8 mil

2,8 mil Piauí: 2,4 mil

2,4 mil Ceará: 10,4 mil

10,4 mil Rio Grande do Norte: 4,2 mil

4,2 mil Paraíba: 4,1 mil

4,1 mil Pernambuco: 18,8 mil

18,8 mil Alagoas: 16,1 mil

16,1 mil Sergipe: 5,9 mil

5,9 mil Bahia: 9,8 mil

9,8 mil Minas Gerais: 12,6 mil

12,6 mil Espírito Santo: 4,4 mil

4,4 mil Rio de Janeiro: 17,9 mil

17,9 mil São Paulo: 47,3 mil

47,3 mil Paraná: 9 mil

9 mil Santa Catarina: 12 mil

12 mil Rio Grande do Sul: 1,2 mil

1,2 mil Mato Grosso do Sul: 1,8 mil

1,8 mil Mato Grosso: 4,4 mil

4,4 mil Goiás: 4,4 mil

4,4 mil Distrito Federal: 4 mil

Veja os números de empregos gerados no Ceará, por setor: