Fortaleza tem o 2º menor preço da gasolina no Nordeste; veja ranking

Fortaleza tem o 2º menor preço médio (R$ 5,46) do litro da gasolina comum entre as capitais do Nordeste, atrás apenas de São Luís (R$ 5,03), segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O levantamento considera o período de 22 e 28 de outubro.

Em uma semana, a gasolina baixou R$ 0,40 na Capital cearense, saindo de R$5,86 para os atuais R$5,46. No último dia 21, a Petrobras anunciou a redução do combustível para as refinarias.

Veja como ficou o preço da gasolina comum, nas últimas semanas, em Fortaleza:

22 a 28 de outubro: R$ 5,46;

15 a 21 de outubro: R$ 5,86;

08 a 14 de outubro: R$ 5,71.

No Brasil, o preço médio do litro da gasolina comum ficou em R$ 5,69, no levantamento até esse sábado (28). Em todo o País, Fortaleza tem o 9º menor preço desse combustível.