Rede atacadista Assaí abre mais uma unidade em Fortaleza; 500 empregos são gerados

A rede atacadista Assaí abrirá mais uma unidade em Fortaleza, nesta sexta-feira (27). Localizada Avenida José Saboia, no bairro Cais do Porto, a inauguração ocorre a partir das 8h da manhã. A nova unidade gerou cerca de 500 empregos, entre diretos e indiretos. Em setembro, a rede havia aberto a nona unidade.

O Assaí Atacadista completa 15 anos de operação no Ceará neste ano, com 10 lojas abertas em Fortaleza e outras cinco no Ceará.

“O Ceará foi o primeiro Estado a receber uma loja do Assaí fora do eixo São Paulo-Rio de Janeiro, ainda em 2008. De lá para cá, o nosso modelo de negócio foi muito bem acolhido pela população cearense, que tem no Assaí uma referência em economia. Uma prova disso é que há quatro anos consecutivos estamos entre as marcas mais lembradas no segmento alimentar do Ceará”, analisa Denilson Costa, Diretor Regional do Assaí Atacadista.

Assaí Cais do Porto

O estabelecimento conta com mais de 5,4 mil m² de área e traz 28 caixas de pagamento e mais de 300 vagas de estacionamento.

A nova unidade fica próxima de uma área residencial, além de um polo industrial e regiões turísticas da cidade, como a Praia do Futuro e o Mercado dos Peixes, de forte comércio na capital cearense.

“A inauguração do Assaí Cais do Porto reflete uma marca muito importante para o Assaí em Fortaleza. Com a oferta de mais unidades em diferentes regiões da cidade, conseguimos nos aproximar ainda mais do povo fortalezense e facilitar o abastecimento para demais regiões do município, como os(as) comerciantes e clientes do Cais do Porto e bairros vizinhos, como Mucuripe e Vicente Pinzon”, finaliza Costa.

O Assaí Cais do Porto conta com serviços como o Açougue, Empório de frios, Padaria e Cafeteria. Os clientes podem contar com uma loja completa, que oferta um mix de mais de 9 mil produtos, entre alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, produtos de bazar, linha automotiva, linha pet e eletroportáteis, além de embalagens e descartáveis.

