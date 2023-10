Empresas do Ceará incorporam práticas ESG com uso de energia solar, cursos e lixo reciclado

A paisagem nas praias do Ceará apresenta muitas diferenças nos últimos anos. As mudanças em barracas de praia e hotéis buscam maior sustentabilidade em consonância com as práticas ESG (traduzido para Ambiental, Social e Governamental) que regem as políticas comerciais e empresariais de hoje.

Na quarta reportagem do especial “Economia do Mar”, o destaque fica pelas boas práticas ambientais e sociais de pequenas e médias empresas no Ceará no relacionamento com o mar, alicerçados pelas mudanças nos negócios para a manutenção do meio ambiente.

O especial multimídia integra o projeto Praia é Vida, promovido pelo Sistema Verdes Mares com foco na valorização e na sustentabilidade desse meio indispensável para múltiplas formas de vida.

Diferentemente de grandes empresas, cujo setor de ESG é um departamento estabelecido e delimitado, no caso da maioria das pequenas e médias empresas, isso não acontece. As ações que permeiam a sigla são dissolvidas na própria cultura dos empreendimentos, em todos os segmentos.

Desde 2004, quando foi cunhado pela primeira vez, o termo ESG veio ganhando terreno, se consolidando principalmente no lugar do desenvolvimento sustentável. Para negócios menores, essas ações já fazem parte do dia a dia desde a fundação.

BARRACAS DE PRAIA ENTRAM NA ONDA

Esqueça as tradicionais cadeiras de plástico, garrafas e canudos do mesmo material. Na Praia do Futuro, em Fortaleza, apesar de esses produtos ainda dominarem a paisagem, um novo formato vem ganhando terreno no tradicional bairro turístico: os chamados beach clubs, que mostram um olhar ainda mais voltado para a sustentabilidade.

Inaugurado em 2021, o Orla Praia Club é um dos empreendimentos a adotar o novo conceito. Além da mudança do perfil dos frequentadores, todo o negócio é pensado com as bases do ESG, potencializando o turismo ecologicamente correto.

Legenda: Thiago Miranda, sócio do Orla Praia Club Foto: Thiago Gadelha

Thiago Miranda Sócio do Orla Praia Club Nasci e me criei na Praia do Futuro. A gente sempre teve essa relação de cuidado, a praia acaba se tornando o quintal de casa, então isso vai se colocando para o dia a dia das nossas empresas, dentro do nosso círculo de amizade. Se você for olhar a estrutura do Orla, você vê poucas edificações dentro do conceito que se tem hoje de estruturas e empreendimentos na praia. A gente usou muita madeira, bambu, são coisas móveis para que a gente tenha esse equilíbrio entre estrutura e aquela leveza de praia.

Além de ser um dos sócios do beach club, Thiago Miranda é ainda surfista na Praia do Futuro. O negócio, que anteriormente era uma barraca de praia da família do empreendedor, acabou adotando o novo conceito, com as práticas ESG em todas as áreas.