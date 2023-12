O que é possível comprar com o prêmio da Mega da Virada?

A Mega da Virada de 2023 sorteará o maior prêmio da história no próximo domingo (31). Segundo a Caixa Econômica Federal, a premiação está estimada em R$ 570 milhões e pode aumentar, à medida que novas apostas forem feitas.

Para a grande maioria da população, ter acesso a esse montante de dinheiro é inimaginável. Se você também não tem ideia do que esse dinheiro pode comprar, veja uma lista de itens que podem ser adquiridos com R$ 570 milhões:

Imóvel entre os mais caros do mundo

O prêmio da Mega da Virada não é suficiente para comprar a casa mais cara do mundo, avaliada em R$ 1,5 bilhão, segundo levantamento do Secovi de 2023. Mas é possível comprar a décima casa mais valiosa, de R$ 515,7 milhões, localizada na cidade de Cesareia, em Israel.

Com aproximadamente 6 mil metros quadrados, a mansão tem mosaicos de mármore e molduras de ouro 14 quilates. A residência também tem fontes luxuosas e piscinas semelhantes a de um resort.

Legenda: Casa mais valiosa do mundo tem mosaicos de mármore e molduras de ouro Foto: Divulgação/Sotheby's International Realty

Se preferir um imóvel no Brasil, é possível adquirir a mansão mais valiosa do País por cerca de R$ 220 milhões. O prêmio da Mega arcaria até duas vezes com a mansão, localizada em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro.

O imóvel ocupa área de 11 mil metros quadrados, com vista para o Cristo Redentor.

Carro mais caro do mundo... algumas vezes

O sortudo que ganhar a Mega da Virada pode comprar quatro carros do modelo mais valioso do mundo. O Rolls-Royce Boat Tail, avaliado em R$ 135 milhões, foi produzido sob encomenda em 2021, com pintura em dois tons, acabamento de luxo, frigobar e guarda-sol.

Legenda: O Rolls-Royce Boat Tail é o carro mais valioso do mundo, com valor de R$ 135 milhões Foto: Divulgação

Joia com diamante rosa

A maior premiação da história da Mega da Virada também pode ser utilizada para comprar uma das joias mais caras do mundo: a Pink Star, Estrela Rosa. A peça orçada em R$ 350 milhões tem um diamante rosa e levou dois anos para ser lapidada e polida.

Legenda: Diamante rosa está entre os mais caros do mundo Foto: Divulgação

A joia rosa é a terceira joia mais cara do mundo. A segunda é o colar Heritage in Bloom, avaliado em quase R$ 1 bilhão, composto por diamantes brancos, rosas e verdes. Já a peça mais cara é o colar Hope Diamond, composto por um grande diamante azul e precificado em mais de R$ 1 bi.

Avião luxuoso

Outro item de luxo que pode ser adquirido com o prêmio é o avião corporativo ACJ320neo, avaliado em R$ 531 milhões. A aeronave privativa é a quarta mais valiosa do mundo, segundo análise do site especializado Simpleflying.

Legenda: O jatinho ACJ320neo está entre os mais valiosos do mundo Foto: Divulgação

A aeronave acomoda até 17 pessoas e pode viajar 15 horas sem parar. O interior foi desenhado para se assemelhar a um apartamento, com cama king-size e uma suíte com chuveiro.

Veja outros itens que podem ser comprados com prêmio da Mega da Virada 2023:

Frota de 8 mil carros Renault Kwid

1.290 casas em Fortaleza, considerando um imóvel médio de 65 m²

213 franquias do Mc Donald's

5,7 mil iates de luxo

Como apostar na Mega da Virada?

A Mega da Virada deste ano será sorteada às 20h do dia 31 de dezembro. As apostas seguem abertas até às 17h do dia 31.

É possível apostar nas Loterias da Caixa Econômica Federal ou no aplicativo da Caixa. A aposta mínima feita presencialmente é de R$ 5 e, R$ 30, se o jogo for feito pela internet.

Esta edição da Mega Sena não acumula. Dessa forma, se ninguém acertar os seis números, o prêmio é distribuído entre as apostas que acertarem cinco, e assim por diante.