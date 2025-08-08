Não sabe o que fazer no Dia dos Pais em 2025? Veja dicas de atividades em Fortaleza

O Dia dos Pais, celebrado neste domingo (10), é momento de compartilhar alegrias, conexão e afeto entre pais e filhos. Seja para aproveitar um tempo de qualidade com a família com programas ao ar livre, em meio à natureza, ou em restaurantes para degustar aquela refeição especial, a data pode proporcionar experiências inesquecíveis.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste fez uma lista reunindo dicas do que fazer em Fortaleza para você curtir uma programação cheia de belezas e cenários de tirar o fôlego com o seu pai na Capital. (Veja lista a seguir)

Café da manhã especial

O Dia dos Pais merece começar de um jeito especial com aquele café da manhã reforçado. Uma ideia é surpreender o seu melhor amigo com uma cesta recheada ou ir para uma padaria compartilhar bons momentos.

Em Fortaleza, a padaria Portugália oferece opções de cestas completas com 15 itens selecionados como pães, croissants amanteigados, doces finos, frutas frescas e bebidas. A produção é artesanal, com valores a partir de R$ 139,99. Além da entrega das cestas em casa, também há a opção de fazer a refeição no estabelecimento, reunindo praticidade e sabor.

Aventura em família

Quer unir diversão e aventura em meio à natureza? Em homenagem ao Dia dos Pais, o Arvorar, novo parque do Beach Park, preparou uma programação especial que inclui visitas guiadas, oficinas interativas, recreação e brincadeiras para todas as idades.

Legenda: Recém-inaugurado, o Arvorar conta com 11 atrações em uma verdadeira imersão na natureza Foto: Arnaldo Dantas / Beach Park / Divulgação

O parque conta com uma casa na árvore com quatro andares e uma visão panorâmica de 360º. O destaque vai para os três aviários, com área total de 3 mil m², que abrigam cerca de 250 aves, como jandaias-verdadeiras, periquitos cara-suja, araras-azuis e araras-vermelhas, além de pequenos mamíferos e répteis.

Para quem busca aventura em família, o Arvorão oferece trilhas aéreas com escorregadores e passarelas suspensas, enquanto no Redão a diversão é tentar se equilibrar ao caminhar pelo redário de cordas suspensas na altura da copa das árvores.

Veja programação

10h-11h - Oficina de pintura

10h30-11h30 - Visita guiada temática - Cada grupo da visita guiada receberá uma missão.

16h-16h30 - Recreação - Jogos em família - Atividades recreativas no gramado.

Endereço: Parque Arvorar - R. Paulo Sá - João de Castro - Vila Terra Brasilis, Aquiraz

Horário: Das 9h às 17h

Ingressos: parquearvorar.com.br

Relaxar na praia

Deseja aproveitar um tempo de qualidade com seu pai com uma vista de tirar o fôlego? O Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba reúne lazer, gastronomia e contato com a natureza em só lugar.

Legenda: O Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba propõe uma imersão na história, natureza e cultura local Foto: Ismael Soares

Localizado às margens do Rio Cocó, o lugar oferece, além dos quiosques de gastronomia tradicional, o Centro de Memória Raízes da Sabiaguaba, que conta a história de resistência da população local na região.

A ideia do espaço é unir ancestralidade, inovação e empreendedorismo em meio à exuberância da natureza e da criatividade dos habitantes.

Se quiser esticar até o pôr do sol, as dunas da Sabiaguaba são uma boa pedida e presenteiam um dos cenários mais bonitos da Capital ao entardecer.

Passeio ao ar livre

Outra opção para quem quer curtir com a família ao ar livre e criar boas memórias, o Parque do Cocó é um respiro na natureza em meio a cidade.

Legenda: O Parque do Cocó proporciona momentos de lazer em meio à natureza na Capital Foto: Fabiane de Paula

Seja um café da manhã ou um lanche da tarde, prepare a toalha, a cesta e as guloseimas e bebidas para aquele piquenique delicioso e cheio de diversão.

Além disso, as trilhas ecológicas e os passeios de barco pelo Rio Cocó costumam reunir famílias para momentos de confraternização e contemplação da natureza.

Os complexos esportivos do parque também podem proporcionar momentos de lazer, bem-estar e interação entre pais e filhos.

Almoço em família

Este domingo também é um ótimo motivo para reunir a família e degustar uma boa comida caseira. Para quem quer se deliciar com a culinária nordestina, o Restaurante Benjamin, localizado no Aquiraz, oferece pratos tradicionais como a famosa galinha caipira, costela sertaneja, picanha de cordeiro, carne de sol, filé de tilápia, lombo suíno, além de opções de panelada, buchada, tutano, pirão e feijoada.

O local também conta com uma bodega de raízes nordestinas repleta de doces, quitutes e utensílios para você presentear o seu pai.

Café nas Tapioqueiras

Que tal aquele cafezinho com tapioca no meio da tarde para recarregar as energias? O Centro das Tapioqueiras, na Avenida Washington Soares, reúne tradição e sabores para todos os gostos, desde a clássica tapioca de queijo coalho com coco até as mais exóticas de carne de sol com rapadura.

Legenda: A tapioca de carne de sol com rapadura é um dos sabores mais queridos entre o público Foto: Isanelle Nascimento

Pôr do sol na Beira-mar

O pôr do sol na Avenida Beira-Mar pode se tornar ainda mais incrível ao reunir o visual da natureza e o conforto do quiosque. Que tal celebrar a "golden hour" com seu melhor amigo tomando aquela cerveja gelada com petiscos de frutos do mar?

Legenda: Feito de Peixe Filé de Pescada Amarela junto à porção de fritas ou macaxeira, o London Fish N’ Chips tem na crocância o ponto alto Foto: Ismael Soares

No restaurante Sir Fisher, a combinação perfeita é aquele peixe empanado com fritas e uma a vista de frente para o mar de arrepiar.

Jantar especial

Quer finalizar o dia com o seu pai compartilhando um jantar maravilhoso enquanto desfrutam tempo de qualidade? Em Fortaleza, o Restaurante Alecrins, no bairro Parquelândia, está com programação especial neste Dia dos Pais com música ao vivo e atendimento por ordem de chegada, sem reservas, das 17h às 23h.

O cardápio do estabelecimento conta com combos de filé de peixe, carnes, massas, risotos, frutos do mar, pizzas, hambúrgueres e sobremesas.