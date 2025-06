Arvorar terá nova atração com conjunto de fontes de água inteligentes e lançará Arvorar Pass

Inaugurado na última terça-feira (10) o Arvorar, do Grupo Beach Park, já conta com planos de expansão e eles incluem uma atração chamada Jardim das Águas. Trata-se de um conjunto de fontes inteligentes para que os visitantes possam se refrescar, inclusive com roupas de banho, durante o passeio no parque temático.

De acordo com o CEO do Grupo Beach Park, Murilo Pascoal, a reforma está em fase de projeto inicial, portanto ainda não há um orçamento definido. O pontapé surgiu após a percepção, durante a fase de pré-abertura do Arvorar, que muitos visitantes tinham interesse em se refrescar nas fontes já existentes, apesar de elas terem sido pensadas com caráter decorativo.

“Na pré-operação, percebemos uma coisa bem legal no uso dessas fontes de chão, que tem uma função de embelezamento. O que acontece é que as crianças entram muito na fonte, virou uma atração e, com essa inspiração, resolvemos fazer um projeto de engenharia e essa será a nossa primeira expansão”, detalha Pascoal sobre o Jardim das Águas.

Legenda: Parque com foco em turismo de experiência e educação ambiental possui 27 mil metros quadrados Foto: Kid Junior

No projeto, o número de fontes será ampliado, formando o Jardim das Águas. Haverá mais paisagismo e mais áreas para as famílias. O espaço ficará embaixo do “redão” do parque.

Visto como um período fundamental para perceber oportunidades e possíveis adaptações, a pré-operação do Parque Arvorar durou cerca de seis meses. Nesse intervalo, entre 20 mil e 30 mil pessoas visitaram o local.

Perfil dos visitantes

Segundo o CEO do Grupo Beach Park, a aderência das famílias cearenses e de turistas ao parque foi bem positiva, com força maior do perfil de famílias com crianças de até 12 anos. “Também recebemos muitos turistas que ficaram com a gente em hotéis nossos e se interessaram pelo Arvorar”.

Agora, o empreendimento está oficialmente aberto e espera movimentação intensa no período das férias escolares, quando o Ceará normalmente recebe um fluxo elevado de turistas e quando pais e responsáveis buscam alternativas de lazer para as crianças. De acordo com Murilo Pascoal, somente em julho são esperados 20 mil visitantes no Arvorar.

Legenda: Parque temático do Grupo Beach Park contou com investimento de cerca de R$ 30 milhões Foto: Kid Junior

Com a inauguração do Arvorar, o Grupo Beach Park também lançou uma espécie de cartão para quem deseja ter acesso livre, aos moldes do já conhecido Beach Card, para o Beach Park.

O Arvorar Pass já começou a ser comercializado, dividido em dois planos: individual e família, para até seis pessoas. Ambos podem ser de um ano ou três anos de acesso.

O plano individual de 1 ano custa R$ 500, podendo ser parcelado em até 6 vezes.

O plano de 3 anos custa R$ 1.289,00, podendo ser parcelado em até 12 vezes.

O plano família inicial, para 2 pessoas, para acesso de 1 ano custa R$ 950, podendo ser parcelado em 6 vezes. Enquanto o de 3 anos custa R$ 2.505, podendo ser parcelado em 12 vezes.

Já o plano família maior, para 6 membros, custa R$ 2.806, em até 6x. O plano de 3 anos custa R$ 6.960, podendo ser parcelado em até 12 vezes.

Ingressos

Os ingressos para o Arvorar custam de R$ 109 (antecipado) a R$ 139 (compra e uso no mesmo dia). Também há a possibilidade de adquirir o passaporte de dois dias por R$ 149 ou de 10 dias, por R$ 169.

Pessoa com Deficiência (PCD) paga R$ 69,50, assim como idosos e gestantes, que pagam o mesmo valor. Estudante também compra o ingresso por R$ 69,50 na bilheteria.

Com foco em turismo de experiência e educação ambiental, o Parque Arvorar possui 27 mil metros quadrados, emprega diretamente 70 pessoas e teve investimento de R$ 30 milhões.

Localizado na Vila Terra Brasilis, o espaço tem aviários com cerca de 250 aves, alguns répteis e pequenos mamíferos. O parque também conta com trilhas aéreas e obras interativas.