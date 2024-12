Arvorar, novo parque temático do grupo do Beach Park, será aberto ao público nesta sexta-feira

O parque temático Arvorar, do grupo Beach Park, será aberto ao público nesta sexta-feira (6). Voltado à conservação ambiental, o empreendimento inicia uma fase de pré-operação em soft opening, funcionando às sextas, sábados e domingos, das 9h às 17h. Algumas atrações poderão estar com operação parcial ou não operando.

Os ingressos serão limitados e estarão com preços promocionais, de R$ 189,00 por R$ 89,00. Crianças menores de 1 ano terão entrada gratuita. As vendas iniciaram nesta quarta-feira (4), no site oficial do Arvorar.

Localizado na Vila Terra Brasilis, o espaço combina lazer e conscientização ambiental, oferecendo experiências imersivas como aviários que somam 3 mil m², com cerca de 250 aves, alguns répteis e pequenos mamíferos. Há ainda trilhas aéreas e obras interativas. O parque também promove o projeto Refaunar Arvorar, para repovoamento de aves nativas ameaçadas, como a Jandaia-verdadeira.

Além de atrações, o parque conta com infraestrutura para pesquisa científica e atividades educativas, atendendo escolas e universidades mediante agendamento. Segundo a gerente Leanne Peixoto, o Arvorar reforça o compromisso do Beach Park com sustentabilidade e impacto social positivo. "Este funcionamento inicial é limitado e tem como objetivo ajustar os detalhes antes da operação completa", diz.

Legenda: O Arvorar tem aviários que somam 3 mil m², com cerca de 250 aves, alguns répteis e pequenos mamíferos Foto: Arnaldo Dantas/Divulgação